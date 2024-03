Reprodução/SBT O apresentador anunciou sua aposentadoria

Raul Gil comunicou sua aposentadoria e o fim de seu programa no SBT nos bastidores de sua participação no Domingão com Huck, da Globo. O apresentador anunciou que pretende encerrar os trabalhos ainda este ano, mas tudo depende das tratativas com a emissora de Silvio Santos.



Na última segunda-feira (25), o comunicador esteve nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para gravar uma homenagem que vai ao ar no próximo domingo (31).

As informações são do colunista Zean Bravo, do jornal Extra. "Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano", disse Raul Gil ao lado de Luciano Huck, que apoio a decisão, enfatizando que ele merecia descansar.





De acordo com seus planos, a atração no SBT seguirá no ar somente até dezembro. Após isso, o futuro das tardes de sábado da emissora de Silvio Santos não pertencerão mais a ele.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko