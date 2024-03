Reprodução Os irmãos não se falam direito há vinte anos

Um biógrafo da Família Real revelou ao jornal inglês Daily Mail que as intrigas entre os príncipes William e Harry existem muito antes do relacionamento do primogênito de Rei Charles III com Meghan Markle. As desavenças entre os filhos da Princesa Diana provocaram um afastamento desde 2002, há mais de 20 anos.



Na época, William teria brigado feio com o irmão após ser flagrado por um paparazzi fumando maconha. A situação tornou-se manchete de diversas notícias, o que provocou ainda mais desavenças entre eles. Tudo ficou ainda pior quando Harry decidiu usar um uniforme nazista em uma festa a fantasia três anos depois.

"A Meghan não foi o fator original que incitou o Harry a atacar sua própria família", afirmou Robert Lacey, autor do livro Battle of Brothers.

"Desde 2005, com o fiasco da festa à fantasia, sabemos que Harry tem reavaliado sua relação com o irmão mais velho e as injustiças praticadas pelo William. O Harry se sente alienado. Os amigos dizem que eles não se falam desde então, eles falam que foi nessa época que Harry passou a se ver como um bode expiatório para o irmão", acrescentou.







Em 2020, Príncipe Harry renunciou suas funções na Família Real e passou a viver com a esposa e os dois filhos em Londres. A distância também pode ter sido um fator de afastamento, já que muitos não concordaram com sua decisão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko