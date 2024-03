Reprodução/Instagram A defesa da ex-esposa do brother confirmou a notificação extrajudicial

Na última terça-feira (26), Camila Moura confirmou que recebeu uma notificação extrajudicial da família de Lucas Henrique. Os parentes do participante do BBB 24 estão dispostos a ir à Justiça contra a professora após ela detoná-lo nas redes sociais e faturar em cima de deboches sobre o participante do reality show.



"Camila já optou pelo divórcio, diante de toda a situação. Mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel", explicou a advogada Adélia Soares à revista Quem.

"Ela recebeu uma notificação extrajudicial, sim. Ela é a procuradora do Lucas. Ele a deixou assim ao entrar para o programa, até porque, ela era a esposa dele (...) Mas as redes do Lucas já estão em poder da família, que contratou até uma empresa, a agência Mynd, para cuidar do perfil dele", pontuou.

Nos últimos dias, Pedro Antonio Vieira Pereira, amigo de Lucas Henrique, explicou que a família do brother tomou medidas extrajudiciais para conter o linchamento virtual em razão das críticas e falas de Camila Moura. Entretanto, a advogada da professora rebateu a declaração.







"Quando a pessoa se propõe a participar de um reality show já tem que contar com a possibilidade de cancelamento, linchamento virtual, isso não é nenhuma novidade. E os comentários [nas redes] são em relação à postura do Lucas lá dentro, não têm nada a ver com a Camila, que é a vítima de toda essa situação", disse.

"Fico curiosa para saber como cravam os valores do que ela faz. Difícil falar em lucro e muito menos dividir um lucro que efetivamente nem existe. Ela precisou do auxílio dos amigos do casal para poder fazer o pagamento da parcela do financiamento do imóvel dos dois. Tudo além disso é especulação de internet", garantiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko