Reprodução A artista defendeu a atriz após as últimas polêmicas envolvendo o ex-marido

Nesta quarta-feira (27), Luana Piovani usou suas redes sociais para refletir sobre a disputa judicial entre Samara Felippo e Leandro Barbosa. A artista alfinetou mulheres que têm criticado a atriz por expor a batalha que travou contra o ex-marido e pai de suas filhas.

Em seus Stories do Instagram, Luana Piovani citou o caso de Daniel Alves, que recebeu apoio de outros homens mesmo após ser condenado por estupro na Espanha.

"Um homem criminoso, estuprador, tem o apoio dos outros homens, que pagam fiança ou, no mínimo, se calam. Uma mulher comendo o pão que o diabo amassou expõe o genitor mau-caráter das filhas, que não cumpre com as obrigações mínimas, e um monte de outras mulheres vai criticar e xingar ela, não ele", disparou.





"E é por isso que o patriarcado segue massacrando a mulherada, porque encontra apoio e defesa dentre as próprias massacradas, que caem na pilha da competição e da disputa. No dia em que as mulheres acordarem para a união, ninguém mais segura", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko