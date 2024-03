Reprodução/Globo O ex-participante descartou a possibilida de novos procedimentos estéticos

No dia 20 de abril, Michel se submeteu a uma série de procedimentos estéticos após deixar o confinamento do BBB 24. O ex-participante do reality show da Globo realizou harmonização facial e lipo de papada, mas enfatizou que suas mudanças pararam por aí.



"Sempre tive vontade de ser famoso e ter dinheiro, mas não é todo famoso que tem dinheiro, tá? Eu ainda não tenho, mas estou gostando disso tudo. Estou assustado, mas aquele assustado feliz. Se ninguém tirasse a foto ia ficar muito triste (...) Não tinha pensado como lidar, eu não sabia que era esse boom. A gente sai lá de dentro, parece que não tá sendo transmitido pro Brasil inteiro", confessou.

"A única coisa no meu corpo que me incomodava era a papada. Eu não tenho problema em ser gordo, me acho bonito, gostosão, e por isso que eu usava a sunga, não tenho vergonha, mas a papada era algo que me incomodava", declarou.





"Quando eu vi em foto, quando eu vi em vídeo, era grande mesmo. E aí eu tive a oportunidade e pensei: 'Quer saber? Vou tirar, já que sempre me incomodou. Só que eu falei que queria algo bem natural, não muito marcado. Essa foi minha conversa com o cirurgião", acrescentou.

Após os dois procedimentos estéticos, Michel garantiu que não pretende realizar novas reparações estéticas: "Já falaram de pôr lente no dente, mas deixa meus dentes, eu gosto deles e não quero. No máximo, um clareamento".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko