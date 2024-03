Reprodução/Globo A apresentadora deu um sermão na trancista por suas atitudes com o brother

Nesta quarta-feira (27), Leidy Elin participou do Café com Eliminado, no Mais Você, da Globo, e levou uma bronca ao vivo. Ana Maria Braga perdeu a paciência após a trancista se recusar a responder aos questionamentos sobre o atrito com Davi Brito.



"Eu segui meus sentimentos, mas eu também acertei. Não tive aquela estratégia de jogo (...) Nem sabia que eu era barraqueira. É muito diferente olhar aqui fora. Eu teria feito o mesmo, não vou deixar de ser eu. Mas ele não fica quieto, começava a discutir. Então eu decidi tacar as coisas dele na piscina para ele ficar quieto. Eu perguntei se incitar participante poderia fazer isso", esclareceu.

"Você não infringiu nenhuma regra no programa, não está escrito no contrato que não pode jogar as coisas na piscina. Mas o fato de não poder, não significa que é para fazer", apontou a apresentadora.



"É a mesma coisa da gente que vive em sociedade. Tem algumas coisas que são proibidas por lei. Para conviver bem, não cabe a você fazer algumas coisas porque não é certo, você sabe que não é certo. Ali é uma sociedade. E em sociedade você não faz", acrescentou.



"No dia seguinte eu fiquei mal, pesei a mão, não era para eu ter feito isso. Falei isso no programa. Ele achou que eu estava me sentindo a maioral, mas eu fiquei me sentindo mal uns três dias. Acho que isso provocou minha saída, sim", concluiu a ex-sister.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko