Em 2019, Bia Borinn fez sua última participação nas telinhas brasileiras, quando viveu Úrsula em Experimentos Extraordinários, série do Cartoon Network. Antes, ela tinha ganhado projeção ao atuar em Chiquititas, no SBT. Agora, ela está consolidando sua carreira internacional nos EUA e está no elenco de dois filmes norte-americanos, que estreiam em abril.







O primeiro deles é Música, filme dirigido e protagonizado por Rudy Mancuso, ator e comediante norte-americano, filho de uma brasileira, e amigo de Anitta. O longa estreia em 4 de abril, no Prime Video. E ela interpreta uma das amigas da mãe do protagonista na comédia que mostra americanos filhos de pais brasileiros.



"Por ter toda essa ligação e ter uma certa presença na comunidade latina lá fora, achei incrível esse papel, foi muito especial", admitiu ela em conversa com a coluna. "Ele é um gênio, pela forma com que conduziu tudo. Reservado e extremamente profissional", completou.







No dia 18 do mesmo mês, estreia Nas Alturas, com Gary Smith. A produção da Apple TV/YouTube TV terá Bia Borinn como protagonista. A paraquedista brasileira viverá uma mulher que não fala inglês e treina o colega de elenco. "Não sabia que existia uma comunidade tão grande de brasileiros paraquedistas na Califórnia", disse.



Para fugir do estereótipo sexual da brasileira no exterior, ela raspou parte do cabelo: "Ela é sensual, mas não é só uma mulher gostosa. Passo muito por isso e quis dar outro tom para Rafaela. Ela é sexy, mas não está preocupada com isso. Ela é durona e profissional, não é uma mulher frágil".

"É muito legal ver essa demanda pela nossa cultura. Ter essa representatividade, mostrando como somos um povo diverso, com todas as cores, para o mundo inteiro, é muito bom", contou.

Bia Borinn vive nos Estados Unidos há dez anos e foi premiada pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, pelo projeto Brazilian Play and Learn, em que promove o português como língua de herança.



*Texto de Júlia Wasko

