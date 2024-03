Reprodução/Instagram A cantora contou mais detalhes de seu processo de emagrecimento

Na última terça-feira (26), Maiara, da dupla com Maraisa, abriu o jogo sobre seu processo de emagrecimento e sanou todas as dúvidas de seus fãs. A artista precisou lidar com duras críticas após expor sua magreza extrema e levantou suspeitas de que teria feito diversos procedimentos e usado medicamentos para eliminar 30 kg rapidamente.



Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a cantora esclareceu que está com aproximadamente 45 kg e tem 1,54 metros de altura. "Não faço nada sem acompanhamento, sou muito responsável com meu corpo. Aprendi depois de dez anos que meu corpo é meu centro, foi quando aprendi a me amar mais", pontuou

"Há um tempo atrás fiz uma bariátrica, estava com uns 85 [quilos], fui pra 62, mas sempre com a gordura alta (...) Há um ano atrás, fiz uma lipo e reduzi bastante. Dei sequência com um médico esportivo, que cuidou da parte de regular meus hormônios e a minha alimentação. Foi quando comecei a fazer um cárdio [trabalho cardiovascular] e a perder peso", acrescentou.

"Sempre tive [compulsão alimentar], mas tenho uma questão genética que contribuiu bastante [para o ganho de peso]. Eu não considero que eu emagreci rápido, porque foi um processo muito difícil. Pra mim é um milagre estar nesse peso hoje. Pela primeira vez, vi minha gordura estar no normal, porque desde criança sempre esteve acima", comemorou.







Maiara ainda enfatizou que a troca das próteses de silicone por menores pode ter contribuído para perceberem uma mudança maior em seu corpo: "Pensei que estava fazendo [a cirurgia] por uma questão estética, mas depois eu descobri que a prótese estava virada (...) Estou mais feliz, estou supersatisfeita com meu corpo, coloquei minha saúde em primeiro lugar".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko