Reprodução O ator confirmou seu relacionamento com a ex do artista

No último Carnaval, Guilherme Fontes e Viviane Sarahyba foram flagrados em clima de romance. Aos 57 anos, o ex-galã da Globo confirmou seu relacionamento com a publicitária de 40 anos. Ela é prima da modelo Daniella Sarahyba e foi casada com o ator Dado Dolabella, entre 2009 e 2010.





Ao Gshow, o ator confirmou que ele e a publicitária estão juntos há mais um semestre: "Já estamos juntos há uns 7 meses. Tudo na paz".

Viviane Sarahyba e Dado Dolabella são pais de João Valentin, de 14 anos. Ele era considerado o primogênito do ator, até ser descoberto que o ator tinha outro filho, Eduardo, fruto de seu relacionamento com Fabiana Neves.

Em dezembro de 2010, o fim da relação do ex-casal foi tomado pelo caos. A publicitária recorreu à Justiça e o acusou de violência doméstica após xingá-la e escrever ofensas na lataria de seu carro. Viviane Sarahyba ainda foi vítima de agressões físicas e Dado Dolabella precisou deixar a casa em que morava.







"O presente feito diz respeito à separação de corpos, em que a Autora pede o afastamento do lar do Réu, seu marido. O presente feito vem instruído com farta documentação que comprova que a Autora vem sofrendo agressões físicas por parte do Réu. Além disso, é fartamente divulgado pela mídia que o Réu costumeiramente comporta-se de maneira agressiva com mulheres, sendo, inclusive, recentemente condenado pela agressão sofrida por uma de suas ex-namoradas", disse a decisão da Justiça na ocasião.

"Desta forma ACOLHO a promoção do Ministério Público e DETERMINO o afastamento do lar conjugal de CARLOS EDUARDO BOUÇAS DOLABELLA FILHO, podendo ele retirar do local e levar consigo apenas seus bens de uso pessoal e documentos. Cite-se o Réu da presente lide, intimando-se da presente decisão, pelo Dr. OJA de plantão do dia 20 de agosto", concluiu o documento da ação.

"Ainda estou magoada. Prefiro preservar meu filho e não expor todos os detalhes do que aconteceu. Hoje, são os advogados que se falam (...) A gente não consegue mais ter um relacionamento. Justamente por não querer interferir na relação dos dois, tenho engolido sapos", esclareceu à revista Caras.

*Texto de Júlia Wasko

