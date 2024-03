Reprodução A cantora se pronunciou sobre a mudança em seu corpo

Na última segunda-feira (25), Maiara, da dupla com Maraisa, tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após publicar fotos e vídeos de biquíni. A cantora impressionou os seguidores ao expor uma grande mudança na forma física, e muitos comentaram sobre os exageros praticados pela sertaneja em prol da própria imagem.



Em 2016, quando a dupla lançou a música 10%, Maiara era alvo de comentários maldosos que a chamavam de "gorda". Com a repercussão das imagens recentes, a artista gravou um vídeo com Lari Ferreira, responsável pelo repertório das duas, reagindo às críticas.

"Repete, Lari. Como é que é?", disparou. "Se está gordo, só parece gordo. Se está magro, só parece magro. Vai tomar no cu todo mundo", respondeu a amiga "Não fui eu que falei. Essa aqui é a Lari Ferreira. Obrigada, irmã! É o hype", concluiu Maiara.

Nas redes sociais, a cantora também recebeu apoio dos internautas. "Maiara já sofreu muitos comentários maldosos por causa de peso, depois de todo esforço que fez (sim, esforço, lipo não sustenta se não cuidar), mostrando diariamente os exercícios e alimentação saudável… o que ela recebe? Mais hate, agora por estar magra! Um lixo de sociedade mesmo", disparou um dos usuários do Twitter/X.







"Que deprimente ver os 'fãs' lascando o pau no corpo da Maiara... vão se fuder, na moral, guardem a 'opinião' de lixo de vocês", escreveu outro. "A perseguição com a Maiara é uma prova imensa de como as pessoas são hipócritas. Está acima do peso? Critica. Magra? Critica. Eles mesmos adoecem as pessoas", acrescentou outro.

Maiara não esconde que já se submeteu a diversos procedimentos e cirurgias para ser magra. Passou por duas lipoesculturas, fez cirurgia bariátrica, além de trocar inúmeras vezes as próteses de silicone.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko