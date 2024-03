Reprodução/Instagram A atriz contou mais detalhes da volta da filha para o Brasil

Em novembro de 2023, Alicia, filha de Samara Felippo e Leandro Barbosa, mudou-se para os Estados Unidos para morar com o pai. Após as últimas polêmicas envolvendo uma batalha judicial contra o ex-jogador de basquete, a jovem de 14 anos retornou ao Brasil para permanecer com a mãe e a irmã.



"Oi, gente, hoje vim até de filtro, bem na cara de pau mesmo, porque eu estou com uma cara de muita exaustão, estou muito abatida. Estou muito cansada, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E como eu disse: essa batalha não é legal; guerra nenhuma é legal", esclareceu a atriz em seus Stories do Instagram.

"Então, já saíram novas informações na mídia para vocês verem o tamanho desse absurdo. E é isso. Amanhã eu trago mais fatos da minha história e eu solto um novo vídeo. E é para agradecer também, só carinho de vocês todos. Muito obrigada. Beijo", completou.





Ao responder às dúvidas dos fãs, Samara Felippo confirmou que Alicia voltou a morar com ela: "Sim, gente, [ela voltou] há um tempinho já".

Samara Felippo expôs Leandrinho na semana passada, alegando que o jogador de basquete tem com ela uma dívida de mais de R$ 11 milhões, por conta da venda de um imóvel que foi adquirido no período em que estavam casados. Ela trouxe argumentos e acusou o ex-marido de praticar violência patrimonial, além de usar de nomes de terceiros para fugir de suas obrigações legais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko