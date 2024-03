Reprodução/Instagram A esposa do participante do BBB 24 está lucrando fora do confinamento

Enquanto Davi Brito protagoniza inúmeras discussões e divide opiniões no BBB 24, sua esposa, Mani Rego, aproveita as regalias fora da casa mais vigiada do Brasil. A dona de barraca de lanches em Salvador, na Bahia, conta com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e já cobra um cachê equivalente a outras celebridades, incluindo uma campeã do reality show da Globo.



A mulher do motorista de aplicativo tem cobrado de R$ 40 mil a R$ 50 mil pelas publicidades em suas redes sociais. Esse valor também é pedido, dependendo da ação, por influenciadores como Camila Loures (19,5 milhões de seguidores), Lucas Guedez (6,6 milhões) e Gleice Damasceno (6 milhões), campeã do BBB 18. As informações são do jornal Extra.

Mani Rego conquistou e muito o público, recebendo até mesmo proposta para integrar um programa de TV. De acordo com sua assessoria de imprensa, emissoras locais já encontraram contato e estão analisando possibilidades.





A dona de barraca de lanches gravou seu primeiro comercial para uma loja multimarcas e fechou parcerias com grandes empresas, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Ela também assinou um contrato para estar À frente de uma campanha publicitária de circulação nacional de uma instituição financeira.

