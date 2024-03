Reprodução O músico contou mais detalhes de sua doença autoimune

Em entrevista ao The Sun, Liam Gallagher abriu o coração e falou sobre seu diagnóstico de Hashimoto, uma doença autoimune que afeta a glândula tireoide. O ex-vocalista do Oasis ainda relembrou seu vício em substâncias ilícitas, álcool e cigarro na juventude.



O roqueiro admitiu que precisou mudar alguns hábitos e não pode mais correr, como fazia "nos dias em que não tinha ressaca", devido a uma cirurgia no quadril. "Meus quadris estão quebrados (...) Fui fazer um exame e meus ossos estão quebrados. Não consigo dormir à noite por causa da dor. Eu ando por aí", explicou.

Em 2017, Liam Gallagher foi diagnosticado com Hashimoto, uma doença autoimune que afeta a glândula tireoide: "Estou no meio de uma queda, mas ei, todos nós vamos morrer, certo?".

"Lembro-me de conhecer alguém, um cara muito estranho, que se aproximou de mim e pensou que tinha cocaína no cabelo. Eu tenho psoríase, então, o que aconteceu é que eu estava me coçando durante o dia e tinha pontinhos brancos e coisas assim. O garoto tirou do meu cabelo, esfregou nas gengivas e tentou cheirar", esclareceu sobre a psoríase.







"Tenho que desfazer todas as coisas ruins que fiz ao perder a cabeça e tudo mais. É hora de voltar à realidade (...) Não fui eu que comecei todas aquelas coisas que você disse que eram erradas... Agora é hora de fazer as pazes (...) À medida que você envelhece você percebe que a vida é preciosa, sabe ou o que eu faço? quero dizer? Quando você é jovem, você não se importa tanto", pontuou.

"Não me lembro de nada dos anos 1990 porque usava drogas", confessou em entrevista ao Apple Music 1 em 2022. Já em 2019, ao EL PAÍS, ele falou sobre limitar sua vida de artista: "Não uso drogas tanto quanto gostaria. Eu juro. É verdade. Eu gostaria, mas não. Eu bebo. As ressacas são muito longas, mas ainda há gosto de sal na bebida. Talvez eu precise de um pouco, mas não muito, ou do que deveria estar fazendo. Quando bebo, talvez deixe cair algumas listras. Mas não no dia seguinte é uma merda".

Em 2009, a banda Oasis anunciou sua separação e Noel Gallagher, seu irmão, informou que tomou a decisão pela péssima relação com ele. "É com alguma tristeza e grande pesar que vos digo que estou deixando o Oasis esta noite (...) As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não poderia continuar trabalhando com Liam nem mais um dia", escreveu.

"Fiquei longe da música por quatro anos e foi horrível (...) Eu preciso estar perto disso. Eu preciso estar cantando. E não estou tão preocupado com a riqueza que isso traz. Riqueza é cantá-lo e vivê-lo, rodeado de bons músicos. Isso é viciante (...) Não há nada de novo. [Noel] Ele ainda não é tão legal quanto eu", considerou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko