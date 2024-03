Reprodução A apresentadora revelou mais detalhes de sua saída da emissora

No último domingo (24), Márcia Goldschmidt participou do programa Geral do Povo, comandado por Geraldo Luis na RedeTV!, e relembrou sua saída do SBT. A apresentadora relatou que foi prejudicada pela emissora no auge de seu sucesso e que ainda puxaram seu tapete.



"Puxaram meu tapete no SBT", lamentou. "E quem puxou seu tapete no SBT queria o quê? Queria o horário ou queria tirar você?", questionou o apresentador. "Não queria o meu sucesso. Não podia suportar o meu sucesso. Eu batia a Globo, né?", explicou.

"Eu sei disso aí porque lá na Record, aos domingos, quando a gente batia a Globo dando 15 pontos, 17 pontos, quando a gente faz sucesso, a gente paga um amargo preço desgraçado", apontou Geraldo Luis.





"Ninguém faz sucesso impunemente (...) O ser humano é o bicho mais invejoso que tem. A maior macumba que tem é a inveja", disparou. Sobre quem teria puxado seu tapete, Márcia Goldschmidt foi sincera: "Apresentadora, apresentador e direção"

"Eu caí de paraquedas na televisão, eu não fui alguém que conhecia o meio. E eu não conhecia o buchicho, como é que é. Eles já eram todos amiguinhos, tinham seus esquemas para me derrubar e me derrubaram", concluiu.

🚨💣 POLÊMICA: em entrevista para o #GeralDoPovo , Márcia Goldsmith disse que doeu muito quando puxaram o seu tapete no SBT.



Vale lembrar que Márcia não tinha boa relação com Hebe Camargo na época.



Em 2022 no podcast Inteligência LTDA, Márcia chegou a revelar:



“Eu nunca tinha… pic.twitter.com/QufY9OAaFQ — Silvinho (@silvinhotv) March 24, 2024





