Reprodução A atriz participou da primeira audiência do caso de racismo

Nesta segunda-feira (25), Roberta Rodrigues participou da primeira audiência do processo trabalhista que move contra a Globo por racismo. A artista esteve na 52ª Vara do Trabalho, no Rio de Janeiro, e explicou todos os detalhes do crime ao juiz.



As informações são do jornalista Leo Dias. A atriz foi uma das vítimas de racismo nos bastidores de Nos Tempos do Imperador (2021), sua última novela na emissora. O escândalo foi tanto que o diretor Vinícius Coimbra foi afastado da função após ser acusado de uma série de ações em detrimento do elenco negro da trama.

Os atores negros foram obrigados a trabalhar na fase mais radical da pandemia, enquanto os atores "brancos" e considerados de maior importância, permaneceram em casa.





Na época, Cinnara Leal e Dani Ornellas também relataram os acontecimentos aos responsáveis na Globo e contaram com o apoio até mesmo de Mariana Ximenez. Elas ainda reclamaram das posturas discriminatórias contra atores negros por parte do diretor e de sua equipe. O texto da novela foi considerado racista e, em documentos, é comprovado que a direção separava atores negros e brancos, inclusive nos camarins.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko