Reprodução/Instagram A atriz ajudou o ex-goleiro de futebol a vender um imóvel

Cerca de dez meses após anunciar o fim de seu casamento, Susana Werner retomou o relacionamento com Julio Cesar. Os problemas do casal parecem ter ficado no passado e a atriz está o ajudando com a venda de um imóvel de luxo no Rio de Janeiro.



O prédio Giulia Residencial conta com 11 apartamentos no bairro Recreio, perto da Praia da Reserva. O empreendimento teve início em 2021 e cada uma das residências está à venda a partir de R$ 900 mil.

Os apartamentos têm no máximo três quartos, varanda e até duas garagens. As áreas comuns contam com sauna, piscina, salão de festas, academia e varanda gourmet.





A atriz publicou um vídeo mostrando mais detalhes do prédio, incluindo as áreas comuns. Susana Werner ainda anunciou a venda por meio de um link em sua biografia do Instagram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko