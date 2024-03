Reprodução A atriz elogiou a apresentadora em suas redes sociais

No último sábado (23), Samantha Schmütz chamou a atenção dos internautas após deixar registrada uma cantada em uma publicação de Regina Volpato. No Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto com um vestido verde, e a atriz disparou: "Se verde é assim… imagina madura!?".



A interação causou uma grande comoção entre os fãs das duas. Em seu Twitter/X, Regina Volpato riu das especulações dos internautas. "Apenas Samantha Schmütz passando uma cantada em Regina Volpato", escreveu um deles.



"Passada, não sabia que ela gostava", comentou um dos usuários. "A diva acaba de receber o selo Samantha Schmütz, amo hahaha", pontuou outro. "Meteu o modo Juninho Play?!", considerou outro.





"Já to shippando", admitiu outro. "Concordo com a Samantha", disse mais um fã da apresentadora do SBT. "Ela sabe que a metade das mulheres são apaixonadas nela, mesmo sendo hétero kkkkkkk. Fazer o que né, ela é apaixonante", afirmou outro.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko