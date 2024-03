Reprodução/Instagram A mãe do cantor se emocionou ao relembrar a perda do filho

Em 2014, Claudia Baronesa e MC Gui precisaram criar forças para enfrentar a perda trágica de Gustavo Castanheira. Aos 17 anos, o jovem morreu de overdose após um jantar na casa de um amigo da família. A ex-participante do Paiol de A Fazenda 14 participou do programa Sensacional, da RedeTV!, e esclareceu mais detalhes.



"Quando ele faleceu, não escondi e falei: 'Pode ser droga, porque na hora que cheguei no hospital, ele morreu nos meus braços'", explicou.

"Fomos ao hospital com o Gustavo e já entramos com ele. Meu amigo trabalhou muito tempo no SAMU e começou [a fazer massagem cardíaca]. Aí saiu uma enfermeira e falou: 'Mais um jovem que perdeu a vida'. Escutei e comecei a gritar…", relembrou.

"Acredito que o propósito de Deus em ter colocado ele na nossa vida foi realmente para ensinar muita coisa. Não sentávamos mais em uma mesa para jantar juntos, não sentávamos na sala para conversar, e o Gustavo, depois que ele partiu, trouxe toda essa união da família novamente", concluiu.

