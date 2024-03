Reprodução/Instagram O filho do apresentador comentou sobre a saúde do pai

Nesta sexta-feira (22), o perfil de Milton Neves no Instagram divulgou a morte de Fausto Silva. O jornalista foi vítima de um ataque de hackers e teve sua página invadida. Com a repercussão da notícia falsa, João Guilherme Silva atualizou o quadro de saúde do pai.

"Ele está bem. Esperando o transplante fazer o efeito esperado (...) Mas clinicamente está muito bem", esclareceu à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O apresentador deu entrada no local no dia 25 de fevereiro para realizar um transplante de rim em função do agravamento de uma doença renal crônica. Alguns dias depois, foi submetido a um processo de embolização para resolver questões linfáticas.





Em seu perfil, Milton Neves compartilhou um vídeo confinando a morte de Faustão. Minutos depois, deletou a publicação e se pronunciou: "Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão! Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus!".

*Texto de Júlia Wasko

