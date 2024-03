Divulgação A atriz participará do novo reality show do Disney+

A atriz brasileira Priscila Ferrari foi selecionada para participar do novo reality show do Disney+. A partir do dia 1° de abril, poderemos acompanhar todos os seus passos ao lado do elenco de Vanderpump Villa. A atração acompanhará uma equipe ue trabalhará em um luxuoso Château, na França, e será comandada por Lisa Vanderpump. O grupo ainda precisará lidar com dramas, romances e confusões.

Aos 30 anos, Priscila Ferrari já viveu 11 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela já trabalhou como atriz, influenciadora digital e garçonete. O último emprego foi o que abriu portars para integrar o elenco do reality show.

Ela também atuou como entrevistadora nas Olimpíadas do Brasil. "Estar nas Olimpíadas em 2016 foi um sonho. Fazer esse evento na minha cidade, e trabalhando com o que gosto, foi mágico", disse. A atriz ainda tem um canal no YouTube, chamado Keep It Rio, onde mostra rua rotina pessoal e profissional, além de detalhes do processo do reality show.









"A ficha ainda não caiu. É mais do que um sonho realizado, é uma experiência que está mudando não só a minha carreira, como tive um crescimento pessoal e estou aprendendo muito. É muito emocionante ter outdoors da série por Los Angeles inteira. Estou nas nuvens!", admitiu.

"Como uma atriz clássica de Los Angeles, pago minhas contas sendo garçonete, é o meu salário garantido pelos últimos 11 anos (...) Um dia, a produtora de elenco foi ao meu trabalho e meus amigos me indicaram, disseram que era a minha cara. Eu me inscrevi e consegui", relembrou.

"Ainda não posso dar muito spoiler, mas tem romance e muitas tretas. Não apenas estávamos convivendo com os hóspedes, nós estávamos morando e trabalhando juntos, 12 pessoas confinadas na França. Foi uma explosão de drama e diversão", pountou.

A atração foi gravada ao longo de dois meses e encontrar pessoal de culturas diferentes foi seu maior obstáculo: "Foi desafiador me encaixar. Ainda mais com câmeras 24h, em um fuso diferente, tendo que aprender como trabalharíamos juntos, já que cada um pensava de uma forma".

Lisa Vanderpump ganhou notoriedade após participar de programas sobre a lida luxuosa de mulheres, como Vanderpump Rules e The Real Housewives Beverly Hills. A série acompanhará a equipe 24 horas, mostrando como lidam com rivalidades, confusões e paixões na convivência.

"Lisa é bem exigente, então eu tinha uma cobrança em mim mesma de não desapontá-la. Essa foi a maior dificuldade (...) Aprendi muito. Ela é uma mulher que inspira e tê-la como chefe me fez querer mostrar o melhor do meu trabalho. Aprendi muito, ela é uma mulher muito forte", contou a atriz.

Ela ainda ressaltou que esse pode ser somente seu primeiro reality show e que participaria de outras programações: "Talvez o Dance With The Stars ou até mesmo o BBB. Cresci assistindo e seria incrível! Sonho em estar em novas séries e tornar o ‘Keep It Rio’ um show de viagens".

No dia 1° de abril, também irá ao ar o programa Próxima Parada, ao lado de Carola Parmejano e Valéria Silva, nas principais plataformas de TV a cabo. "Carolla e Valéria me chamaram e eu amei a ideia", pontuou.



