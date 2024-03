Reprodução As esposas dos participantes do BBB 24 faturaram fora do confinamento

Com 77 dias de BBB 24 no ar, Mani Rego e Camila Moura mostraram que não precisam estar confinadas na casa mais vigiada do Brasil para conquistar o público. As esposas de Davi Brito e Lucas Henrique, o Buda, faturaram alto fora do reality show da Globo e já conquistaram mudança de visual, publicidades e seguidores.

Em suas redes sociais, Mani Rego e Camila Moura entregam tudo o que o público mais quer: entretenimento. Enquanto a esposa de Davi Brito mostra mais momentos ao lado do motorista de aplicativo, Camila Moura não dispensa uma oportunidade para publicar indiretas ao professor de capoeira.

As duas ganharam muitos seguidores e já ultrapassaram a marca dos milhões no Instagram. Mani Rego conta com 1,5 milhões e Camila Moura 2,9 milhões, superando até mesmo seu marido, que conta com apenas 191 mil. O sucesso foi tanto que as duas já estrelaram campanhas de publicidade de diversas marcas, como Will Bank, Housi, Hidratei, Rexona, Downy e muito mais.





E as duas também não deixaram de aproveitar o alcance para falar sobre questões sociais. Mani Rego já falou sobre o etarismo após receber comentários e críticas sobre a diferença de idade entre ela e Davi Brito. Camila Moura também usou o momento para falar sobre a força da mulher, principalmente para aquelas que estão passando por situações como a dela.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko