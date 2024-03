Reprodução O ex-jogador de basquete deve milhões à ex-esposa

Os problemas entre Leandro Barbosa e Samara Felippo ganharam mais um capítulo. Na última semana, a atriz já havia contado em suas redes sociais que sofreu um golpe financeiro do ex-jogador de futebol. Apesar de desmentir todas as acusações, incluindo violência patrimonial, a ação judicial não esconde que o ex-atleta deve milhões à ex-esposa há dez anos.



De acordo com o jornalista Leo Dias, o processo foi protocolado em 2014, quando Leandro Barbosa devia R$ 3,4 milhões a Samara Felippo. Um ano depois, um acordo foi formalizado e homologado pela Justiça, mas hoje a dívida já ultrapassa os R$ 11,7 milhões. Ao longo de dez anos, a dívida aumentou pois o juiz determinou que fosse acrescentada à quantia a correção mentária e juros de 1% a cada mês de atraso no pagamento.

Na época em que a ação teve início, o ex-casal dissolveu a união estável e decidiu pela divisão de bens. Entre eles, estão um imóvel na Barra da Tijuca à venda por R$ 5 milhões para pagar à atriz a cota que ela inteirou para a compra do imóvel, no valor de R$ 3,4 milhões; um apartamento na Barra da Tijuca no valor de R$ 1,5 milhão; um apartamento na Barra da Tijuca avaliado em R$ 1 milhão; um apartamento em São Paulo no valor de R$ 1,4 milhão; uma sala comercial na Barra da Tijuca avaliada em R$ 400 mil; e um terreno no litoral de São Paulo.

"Obriga-se a requerida [Samara Felippo] a manter o imóvel da Rua XXXXX, em perfeitas condições de habitabilidade, fazendo manutenção do mesmo de forma a não depreciá-lo (...) Caso haja alguma depreciação do imóvel no período em que a requerida encontra-se residindo no mesmo, que implique na sua desvalorização, o valor da avaria será deduzido do valor que a mesma receberá na partilha de bens", explicou nas cláusulas.







Com o pagamento realizado, a atriz conseguiria adquirir um novo imóvel para morar com as filhas. Para isso, deveria deixar o imóvel de R$ 5 milhões até o dia 15 de outubro de 2014, ou o ex-jogador de basquete deveria receber o aluguel do local.

Entretanto, em agosto de 2016, Samara Felippo alegou que Leandro Barbosa não realizou qualquer pagamento. O ex-atleta ainda teria vendido um dos imóveis antes da partilha e os dois outros na sequência.

Em sua defesa, o ex-jogador de basquete informou que sua situação econômica não era favorável após o fim de seu contrato com a NBA. Além disso, informou que houve desvalorização do imóvel da Barra da Tijuca, que foi vendido por R$ 2,4 milhões e não por R$ 5 milhões, conforme combinado no acordo homologado em 2015. Em agosto de 2023, a dívida dele já atingia R$ 11.760.508,15.

*Texto de Júlia Wasko

