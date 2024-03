Repropdução/Instagram A atriz confirmou o retorno de Florivella em uma turnê

No último domingo (24), Juliana Silveira confirmou durante sua participação no Programa Silvio Santos, no SBT, que Floribella estará de volta. A atriz anunciou uma turnê comemorativa aos 20 anos da novela e os shows devem acontecer entre o segundo semestre de 2024 e 2025.



"A tour vai aconter... (...) Estou tentando, batalhando muito para essa volta de Floribella", admitiu. "Mas vai rolar?", questionou Patrícia Abravanel.

"A gente está ainda fazendo logística, entendendo o tamanho, quais as cidades, enfim. Se é teatro, se é uma coisa maior, se é festa... A gente está nesse momento", explicou.

"Mas sua vontade é fazer um tour com Floribella", reforçou a apresentadora. "Segundo semestre, né? Porque agora não vai dar... Ou até o ano que vem, que a gente completa 20 anos. Então é uma data redondinha, a gente tem esse tempo para chegar lá (...) Eu tenho muito carinho, gente. Muita vontade de fazer também, porque os seguidores pedem muito nas redes sociais. Tem essa coisa da nostalgia, que é forte", concluiu.







Juliana Silveira fez diversos trabalhos como atriz na Globo e na Record, mas seu trabalho mais marcante foi na Band, quando protagonizou a novela musical Floribella, que foi exibida entre abril de 2005 e agosto de 2006, totalizando 344 capítulos.

Embora a trama não fosse um fenômeno de audiência, superou as expectativas da Band, que estava satisfeita caso a trama atingisse a marca de 3 pontos no Ibope. Mas os números foram superiores, e o último capítulo da primeira temporada da trama registrou média de 7 pontos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko