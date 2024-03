Reprodução A criadora de conteúdo adulto expôs o jogador de futebol

Nesta segunda-feira (25), Letícia Amorim expôs detalhes de suas conversas com Luan Guilherme de Jesus Vieira. O jogador de futebol do time Vitória pediu um desconto para a garota de programa no mercado de sexo e provocou um grande caos. Ela se revoltou ao ver que ele ofereceu apenas R$ 1.500 pelo trabalho.



"Esse jogador do Vitória meninas é fuleiro!! Não sou essas meninas que só sai com você porque é jogador não viu!! Se manca!! Não me procure mais com suas ofertas ridículas!!! Se me procurar vou expor tudo!!", publicou em seus Stories do Instagram.

"Se me perturbar com palhaçada vou soltar todas as conversas e divulgar teu número de contato (...) Aqui pra você [emoji de dedo do meio]. Meninas tem jogadores que pagam direitinho mais tem outros como esse tal Luan que é fuleiro mesmo", disparou.





"Amigas não me chamem pra ir praí pra casa dele que eu não vou por mixaria!!! Tem quem vá né, pois eu mesma não!! Porque eu cachê não é esse!! E o valor do meu cachê não é ninguém que tem que colocar não!! Quem tem que dizer o valor do meu cachê sou eu mesma!!", acrescentou.

"Não é porque é jogador que vai pagar mais barato que todo mundo não!! Sai 7 vezes mês passado com o outro jogador do Vitória e me pagou direitinho. E por que é que pra Luan tem que ser menos que todo mundo? Kkkk me poupe! Vai pastar!!! O valor é pra geral!! Não existe ser cobrado menos de um do que de outro".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko