Reprodução/Instagram A ex-participante do BBB comentou sobre sua relação com o ex-brother

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach colocaram fim ao relacionamento de nove anos em outubro do último ano. A ex-participante do BBB 20 se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro para trabalhar na 24° edição do reality show da Globo e refletiu sobre sua relação com o modelo.

"Eu namorei dos 13 aos 21 anos, fiquei dois meses solteira e namorei de novo por oito anos. Então é a minha primeira vez oficialmente solteira. Está sendo um momento de muito aprendizado, estou me conhecendo como mulher e amadurecendo. São novos desafios, novas vivências. Li em algum lugar que 2024 para o signo de aquário seria de muito trabalho. Bateu direitinho. O meu foco total está sendo no trabalho agora. Estou em uma fase que queria muito", disse à coluna Play, do jornal O Globo.

"A gente se fala sempre, somos muito amigos. A gente tem uma relação maravilhosa. No carnaval, muitas pessoas me perguntaram dele, e eu falei que era para se acostumarem porque ainda vão nos ver muito juntos. A gente se preocupa um com o outro, se ama. As nossas famílias também têm uma boa relação. E isso é o principal", acrescentou.





Em relação ao BBB 24, Mari Gonzalez admitiu ser um desafio: "Estou tentando ter uma rotina. É bem diferente do que eu tinha antes, porque o cronograma do Big Brother é bem semanal. Os horários mudam bastante. Mas tenho conseguido fazer as minhas coisas, gosto de treinar e me cuidar. E eu sou alucinada pela natureza, então, quando tenho um intervalo, já vou dar um mergulho na praia".

"Tenho uma visão bem diferente da que eu tinha antes. Quando a gente está assistindo, se apega a alguns personagens e não gosta tanto de outros. Agora, fazendo parte do time, você tem mais empatia, entende o outro lado. Acho que esta é a grande virada: saber que existem várias visões", pontuou.

"Ninguém entrega memes como os brasileiros. E a internet é muito rápida. Eu falo alguma coisa e, quando vejo, já bombou. Fico feliz, porque os memes são atemporais, a cada edição que começa eles voltam. As pessoas se divertem. Acho que é uma coisa positiva porque você não faz mal a ninguém e está levando sorrisos. E já entendi que sou essa pessoa, tem gente que até pensa: 'A Mari é assim mesmo?'. Mas eu sou deste jeito, não adianta, é a minha personalidade, o meu jeito de ser: leve e extrovertido. Eu falo muitas coisas, quando eu vejo já saiu (...) Tem mais de dez anos que eu faço terapia. Para mim não existe um investimento melhor. Eu faço semanalmente. Me viro no horário que dá, mas não deixo de fazer. Faz muita diferença. Não adianta nada a gente cuidar do corpo, treinar e se alimentar bem sem cuidar da mente, né? É importantíssimo", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko