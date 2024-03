Reprodução/Felipe Braga A cantora contou mais detalhes de seu acessório sexual de preferência

Aos 45 anos, Valesca Popozuda revelou mais detalhes de sua vida sexual, incluindo fetiches e acessórios para apimentar suas relações. A cantora abriu o jogo sobre sua coleção de brinquedos e itens sexuais, como "consolos".



"Eu amo essa coisa do brinquedinho, eu tenho vários consolos. Tenho várias coisas, tenho cremes. Antigamente, eu entrava muito em sex shops, não tinha vergonha nenhuma (...) Eu entrava, escolhia calcinha comestível. A delícia que é usar uma calcinha comestível, parece que você vai ser devorada... Naquele nível", admitiu à revista Quem.

"Eu gosto de viajar, eu amo isso, não tenho problema nenhum em falar, como pessoa normal, Valesca dos Santos, não só a Popozuda, que todo mundo conhece, que leva mesmo para o palco, tudo o que quer, bota a xereca no chão", acrescentou.





"Na minha vida também, coisa mais íntima, também tenho meus fetiches, as coisas que eu gosto. Claro, com todo respeito. Às vezes, tem gente que não vai curtir e tudo bem. Mas, se curtir, meu amor, vamos cair para dentro do problema", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

