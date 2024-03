Reprodução/Instagram A ex-esposa do ex-jogador de futebol decidiu abrir o jogo sobre seu passado

Na última quinta-feira (21), Samara Felippo se pronunciou após ser acusada pelo ex-marido, Leandro Barbosa, de ter estragada a casa onde vivia com as duas filhas. A atriz prometeu expor o passado do ex-jogador de basquete e lamentou a situação: "Fica aqui um sentimento de muita angústia, de muita impotência".



Em uma publicação no Instagram, a atriz informou que recebeu mensagens de outras mulheres que também sofreram violência patrimonial e golpe financeira de seus ex-parceiros.

"Hoje é só um desabafo e um muito obrigada mulherada incrível!!!

Amanhã vem bomba!!! 'Porque um homem sai com todo patrimônio de uma mulher, sem nenhuma responsabilidade paterna e não é punido?'", escreveu na legenda.





"Não está divertido, não está legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final. Eu tenho recebido histórias muito cruéis, muito difíceis de ler, que me dão muitos gatilhos", iniciou.

"Fica aqui um sentimento de muita angústia, de muita impotência, mas que está forte dentro de mim. A Justiça não anda, estou nessa luta há dez anos. Por que o homem, além de sair com todo o patrimônio da mulher, ainda sai com a falta de responsabilidade com os filhos, sem ser punido?", acrescentou.



"Para quem está acompanhando, amanhã vai sair vídeo novo desmentindo a nota de repúdio. Cada vez mais, vão sair vídeos novos expondo cada situação que eu vivo há dez anos", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko