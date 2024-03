Reprodução/Instagram O apresentadore descobriu uma nódulo durante um ultrassom ao vivo

Nesta sexta-feira (22), Paulo Mathias enfrentou um verdadeiro sufoco ao vivo no programa Chega Mais, do SBT. O apresentador descobriu um nódulo na tireoide após realizar um ultrassom no programa matinal e o médico encontrar um cisto em sua glândula.



O médico Antonio Rahal participou da atração para contar mais sobre o câncer na tireoide. O especialista mostrou o ultrassom local, um dos procedimentos para diagnósticos mais simples e não invasivo.

"Tudo começa com um exame muito simples, que é a ultrassonografia. O Paulo, por livre e espontânea pressão, vai fazer aqui, de verdade. É um exame de verdade, vai ter diagnóstico", afirmou Regina Volpato.





"É um exame simples (...) Eu achei aqui um 'nodulozinho' nele, fica tranquilo, Paulo", assegurou o médico. "Ai, meu Deus do céu!", disparou a apresentadora. "O Paulo [está] igual ao Chaves agora, tendo um piripaque", acrescentou a cantora Luiza. "Pelo o que a gente vê aqui, é um nódulo pequenininho. Vou até medir para poder te falar", disse Antonio Rahal.

"Qualquer coisa a agulha tá aqui, tá, doutor?", brincou a apresentadora. "O pessoal quer que eu coloque a agulha no seu pescoço, hein?", disparou o especialista. "Doutor, o que o senhor tá falando? Eu tô em pânico!", confessou Paulo Mathias. "É, só fala se tá tudo bem...", pediu Michelle Barros.

"A chance de que esse nódulo seja maligno é menor do que 5% (...) É um nódulo com características de benignidade, não precisa nem puncionar o nódulo. Mas vale a pena fazer ultrassom uma vez por ano para acompanhar", concluiu o médico.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko