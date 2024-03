Reprodução/Instagram A jornalista levou um tombo ao vivo no telejornal

Na última terça-feira (19), Alvina Ruiz passou por uma saia justa ao vivo no noticiário América Noticias Edición Central, da emissora América Televisión, no Peru. A apresentadora se desequilibrou da cadeira e se escondeu atrás da bancada do estúdio.



Alvina Ruiz e Gunter Rave retornaram às câmeras após uma notícia local, quando a apresentadora sofreu a queda. O operador do estúdio desviou a imagem e o jornalista seguiu com o programa. Pouco depois, ela apareceu sorrindo e riu da situação: "Aconteceu um pequeno acidente aqui, mas não se preocupem comigo".

Nas redes sociais, ela confirmou que não se machucou e que recebeu ajuda da equipe após o tombo. A jornalista ainda revelou que teve uma crise de riso e quase não conseguiu se levantar do chão. Vale lembrar que essa não foi a primeira queda de Alvina Ruiz ao vivo. Durante um terremoto no Peru, ela também caiu da bancada.





"Cair é permitido, levantar é obrigatório. Obrigada pelo amor e preocupação. Se consegui sorrir no meio de tantos problemas, então o incidente teve algo de positivo. Abraços ao Gunter Rave, ao Óscar del Portal e à equipe da América TV", publicou no Twitter/X.

"Foi algo totalmente inesperado, fiquei surpresa. E, como em toda queda, você tem que se levantar, era obrigatório, mas estava tudo bem, foi só um pequeno deslize. Até agora não consigo parar de rir sempre que me lembram disso (...) Essas coisas me divertem. Quando acontecem ao vivo, não dá para controlar. Aconteceu comigo antes, no terremoto. Agora, eu não conseguia me levantar, mas não foi por causa da pancada, foi porque estava morrendo de rir", revelou ao jornal Expresso.

“Caerse está permitido, levantarse es obligatorio”. Gracias por el cariño y preocupación. Si arranqué una sonrisa en medio de tanto problema, entonces, el incidente tuvo algo positivo. Abrazos a @guntereportero Oscar del Portal y al equipo de @americatv_peru pic.twitter.com/uKEbWaj6DP — Alvina Ruiz (@alvinaruiza) March 20, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko