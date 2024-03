Divulgação O artista contou que já dormiu durante uma relação sexual

Henri Castelli revelou mais detalhes de sua vida sexual em entrevista ao podcast Papagaio Falante. O ator relembrou que nunca brochou, mas que já dormiu durante o sexo e ainda assim deixou o pênis ereto.

O artista foi questionado sobre como reage ao "falhar" durante uma relação sexual, mas ele admitiu que nunca aconteceu. Henri Castelli disse que poderiam até mesmo pesquisar com suas ex-parceiras.

"Isso nunca aconteceu comigo. Nunca [brochei], pode fazer a pesquisa (...) Pode até ter acontecido de ter dormido, mas com o relógio no meio-dia [metáfora para dizer que continuou com o órgão rijo]", declarou.





O artista completou dizendo que não se importa em ter uma playlist específica para o momento: "Vale tudo no sexo (...) desde que não saia dali (...) Hoje em dia a gente sabe, né? Celular por todo canto, câmeras escondidas [tem que tomar cuidado]".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko