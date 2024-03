Reprodução Saiba quais procedimentos estéticos os ex-participantes realizaram

Na última terça-feira (19), logo após ser eliminada do BBB 24, Raquele Cardozo realizou uma série de tratamentos estéticos, como definição das sobrancelhas, restauração do brilho da pele e realce dos lábios. E a sister não foi a única ex-participante desta edição que aproveitou as regalias do pós-confinamento.



No dia 21 de fevereiro, um dia após deixar o reality show da Globo, Deniziane Ferreira realizou vários procedimentos estéticos. Ela fez os tratamentos de flow design de sobrancelha, flow lips, pump lips e hidratação facial. A responsável foi a empresária Natalia Beauty e a fisioterapeuta desembolsou R$ 10 mil para a mudança de visual.

Cerca de 17 dias após ser eliminada, a ex-BBB compartilhou o resultado de sua harmonização facial. Em entrevista ao Gshow, ela admitiu que optou pelo procedimento para reestruturar o rosto e melhorar sua autoestima: "Foi utilizado apenas ácido hialurônico e toxina botulínica". Deniziane Ferreira já enfatizou que tem vontade de passar por uma lipoaspiração e de colocar silicone.

Maycon Cosmer, primeiro eliminado do BBB 24, também aproveitou os diversos benefícios ao deixar a atração. O cozinheiro colocou facetas de resina nos dentes.

Na última terça-feira (19), Michel iniciou sua harmonização facial. O ex-participante do reality show da Globo colocou preenchimento e fez lipo de papada com a platismoplastia.

"E hoje iniciamos a harmonização do Michel!! Fizemos o preenchimento do mento com 3 mls e a lipo de papada com a platismoplastia e muito em breve teremos um resultado maravilhoso. Obrigado pela confiança no meu trabalho", explicou o cirurgião-dentista Domingos Mantelli.

























A mudança mais recente foi a de Raquele Cardozo. A ex-sister deixou o programa na última terça-feira (19) e já embarcou nas mudanças do visual. A confeiteira declarou que a cirurgia de redução de mama é um grande sonho e que essa seria sua única intervenção estética.

"Bom dia, docinhos. Amanheceu e a gata está ficando ainda mais maravilhosa", escreveu sua equipe ao compartilhar uma foto da confeiteira com uma máscara facial e realizando um tratamento nos lábios.



A ex-participante passou pelos seguintes tratamentos: flow design, flow sensory, shine face e pump lips, todos realizados pela empresária Natália Beauty. "Nossa missão é assegurar que a saída do reality seja apenas o início de uma jornada de sucesso e autoconhecimento para os participantes. Com Raquele, focamos em realçar sua beleza natural, para que ela possa encarar sua nova realidade com a autoestima lá no alto", disse a responsável.





Thalyta Alves, segunda eliminada do BBB 24, realizou uma cirurgia de lipoaspiração, aumento dos glúteos e colagem com argoplasmo no dia 9 de fevereiro.

"Estou muito feliz. Ainda estou um pouco inchada, mas adorei o resultado. Meu bumbum está lindo. Estou me sentindo a Kin Kardashian (...) Nem acredito que um menino do interior poderia alcançar tantos corações, estou feliz demais por todo esse carinho, e grato a Deus e a cada uma de vocês!", admitiu.





*Texto de Júlia Wasko



Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko