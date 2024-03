Reprodução/Instagram A cantora está preparando uma grande surpresa para o evento

No dia 4 de maio, Madonna se apresentará em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os fãs da cantora já estão em êxtase com o show há meses e agora podem comemorar ainda mais com uma grande surpresa: a participação de Anitta.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a cantora estará ao lado da brasileira durante parte do evento. Vale lembrar que as duas já gravaram uma canção juntas, chamada Faz Gostoso, em 2019.

Na última segunda-feira (18), Anitta despertou a curiosidade dos fãs no Twitter/X ao fazer mistério sobre uma novidade: "Olha, vocês fãs conseguem CADA COISA. Vou te falar, viu. Babado. Infelizmente, essa não vou poder contar… mas saibam que vocês são babado!".





Os rumores de que as duas estarão juntas em breve ganharam ainda mais peso após Anitta e Bruza Marquezine aparecerem no show de Madonna em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Melhor espetáculo que já vi", admitiu em seu Instagram.

Olha.... vocês fãs conseguem CADA COISA.. vou te falar, viu. Babado. 👏🏽👏🏽👏🏽 infelizmente essa não vou poder contar... mas saibam que vocês são babado!!! — Anitta (@Anitta) March 18, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko