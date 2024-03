Reprodução A emissora promoveu uma série de demissões em vários programas

Na última terça-feira (19), a Band promoveu uma série de demissões que atingiram os principais telejornais da emissora. O motivo? O tradicional corte de custos, assim como aconteceu no ano passado.



De acordo com o Na Telinha, a emissora demitiu editores, produtores e chefes de reportagem de quatro telejornais: Bora Brasil, Bora São Paulo, Jornal da Noite e Brasil Urgente.

Outra atração que também está na mira da Band é o Melhor da Tarde, comandado por Catia Fonseca. O vespertino tem os menores índices de audiência no período da atração e tem apresentado problemas na competição pelo terceiro lugar no Ibope. Outra dificuldade é a programação, uma vez que Datena recebe o mesmo público do programa anterior.





A nova onda ainda foi chamada de "passaralho" e pode atingir todos os telejornais da emissora, com exceção do Jornal da Band. No mesmo dia, um dos nomes que deixou o quadro de funcionários foi o de Veruska Seibal. A viúva do jornalista Ricardo Boechat comunicou sua saída pelas redes sociais: "Meu último dia de trabalho na Band, que desde 2005 faz parte da história da minha família".





*Texto de Júlia Wasko

