Reprodução A confeiteira admitiu que ficou chateada com a situação

Nesta quinta-feira (21), Fernanda Bande comentou no Raio-X que não ficou contente com o retorno de Sabrina Sato para a casa mais vigiada do Brasil. No dia anterior, a apresentadora e ex-participante do BBB surpreendeu os brothers com sua chegada e foi criticada por dar preferência a determinados participantes.



"Ontem teve uma coisa muito chata. A Sabrina veio aqui, aí fica parecendo que dá spoiler, fala só alguns bordões, alguns jargões de pessoas em específico, e o resto [dos participantes] ficou um pouco cabisbaixo", admitiu.

"Não vou negar, também fiquei porque sou muito fã dela, e é um pouco chato quando você chega a encontrar uma pessoa que você admira muito há muito tempo. E parece que ela só nota algumas pessoas e não te nota. Então, nesse jogo, tudo conta (...) Tá todo mundo piroca da cabeça, a gente tá pancada. Fiquei chateada", pontuou.





Logo após a saída de Sabrina Sato, os integrantes do Quarto Gnomo conversaram sobre a situação. "Aí depois quer que a pessoa não jogue a toalha", disparou Giovanna Pitel. "Tô na merda e agora vou abraçar o cocô", pontuou Leidy Elin. "Ela é tão fora da caixinha que dá para acreditar em tudo o que ela falou aqui", admitiu Fernanda Bande. "Depois não vem com discurso de autoajuda não", concluiu Mc Bin Laden.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko