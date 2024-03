Reprodução/Globo A apresentadora voltou ao reality show da emissora 21 anos após sua eliminação

Nesta quarta-feira (20), Sabrina Sato entrou de surpresa na casa mais vigiada do Brasil. Há 21 anos, na terceira edição do BBB, Sabrina Sato lutava pelo prêmio do programa. A apresentadora visitou a casa pela primeira vez desde sua eliminação e ainda provocou um grande caos entre os participantes.



Ao entrar no cômodo, a ex-participante caiu no chão ao ser abraçada por Beatriz Reis e Alane Dias. "Gente, faz muito tempo que eu estive aqui, não estou nem acreditando. A melhor coisa é curtir, aproveitar. Vão beijar na boca, aproveitem o sol, façam alguma coisa (...) Beijei muito naquela piscina", comemorou.

Sabrina Sato ainda se divertiu com os demais brothers e pediu para a bailarina levantar a perna e questionou a idade de Davi Brito, dizendo que ele não havia nem nascido em sua edição: "Quando eu entrei aqui você não era nem nascido, Davi!".





"Vocês estão bombando lá fora, viu? (...) Tem uma hashtag sua que está bombando muito", revelou. Entretanto, os participantes não gostaram muito da situação, principalmente após ouvirem a interação entre Sabrina Sato, Alane Dias e Davi Brito.

"Aí depois quer que a pessoa não jogue a toalha", disparou Giovanna Pitel. "Tô na merda e agora vou abraçar o cocô", pontuou Leidy Elin. "Ela é tão fora da caixinha que dá para acreditar em tudo o que ela falou aqui", admitiu Fernanda Bande. "Depois não vem com discurso de autoajuda não", concluiu Mc Bin Laden.

*Texto de Júlia Wasko

