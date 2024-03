Divulgação A modelo comentou sobre a rejeição da filha no reality show

Uma semana após deixar o BBB 24, Yasmin Brunet tem retomado aos poucos sua rotina. Sua mãe, Luiza Brunet, revelou mais detalhes da rejeição da filha no reality show da Globo e como ela está após analisar seu comportamento: "Não vai precisar fazer nenhuma terapia".



"Foi ótimo. Ela estava com saudade e surpresa com a saída. Mas não estava muito longe de perceber que isso iria acontecer. Foi tudo muito válido, ela gostou da experiência. No dia seguinte, já veio passar o dia conosco e comer uma comidinha de casa. A vida está seguindo seu ritmo normal. Ela está muito bem", relembrou.

"Graças a Deus não vai precisar fazer nenhuma terapia, como o caso da Vanessa Lopes, por exemplo, nem passar por tudo o que a Wanessa passou. Ela está bem firme. A maturidade é uma coisa muito importante nesses momentos. Espero que realmente saia mais fortalecida de tudo isso", acrescentou.

"A gente não critica nenhum movimento dela. Elogiamos ela como a jogadora que foi e pela mulher que ela se apresenta. Eu elogiei as pautas que ela trouxe e ela ficou até emocionada. Falar de saúde mental, da compulsão alimentar, lipedema... Tenho certeza de que independente da rejeição, ela conseguiu trazer pautas que considero importantes. O programa serve para isso também: mostrar verdadeiramente quem você é, com todas as suas dores e seus segredos, porque isso aproxima também a jogadora de quem está assistindo. O embate com o Davi foi uma coisa à parte, porque foi uma questão do jogo mesmo, de empatia. Fora isso, eu estou muito orgulhosa da minha filha", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko