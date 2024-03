Reprodução/Globo/Paulo Belote O ator penhorou o imóvel do ex-sogro

Fabio Assunção conseguiu penhorar um imóvel do empresário Luis Felipe Starace Tavares. O pai de Karina Tavares, sua ex-esposa e mãe de sua filha, Ella Felipa, de 12 anos, pegou R$ 1 milhão emprestada com o ator há oito anos.

Em 2015, o artista emprestou o valor ao ex-sogro, com a condição de que receberia de volta em 90 dias. Entretanto, Luis Felipe não cumpriu o combinado e a situação foi resolvida na Justiça. As informações foram publicadas em primeira mão pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

Em julho de 2019, as autoridades determinaram que Fabio Assunção deveria receber a quantia de R$ 1,5 milhão, com correção monetária. Oito anos após o empréstimo, a juíza Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin determinou a penhora do ex-sogro do ator.

Conforme os documentos obtidos pela Quem, a propriedade foi avaliada por um especialista e ofertada por R$ 46 milhões, em maio de 2023. "Assim, tem-se que, ao avaliar o imóvel penhorado, a expert levou em conta a oferta de imóveis similares na região, o fator padrão, a obsolescência do imóvel, transposição, incidindo, ainda, o método comparativo direto de dados de mercado, para, então, chegar ao valor indicado a fls. 938. Ante o exposto, homologo o laudo pericial a fls. 870/947, fixando a avaliação do imóvel penhorado em R$ 46.000.000,00, para maio de 2023. Decorrido o prazo para recurso, tornem conclusos para análise do pedido de leilão eletrônico", explicou a juíza.

O imóvel ainda não foi vendido e segue aguardando compradores. Assim que a venda for concluída, parte do dinheiro será entregue a Fabio Assunção.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko