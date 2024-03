Reprodução O político lembrou uma noitada que viveu com o ex-namorado da atriz

Alexandre Frota abriu o jogo sobre suas noites de curtição em entrevista ao podcast Bagaceira Chic, apresentado por Luciana Gimenez. O ex-ator pornô relevou detalhes de uma noitada que viveu ao lado do empresário Cristiano Rangel, ex-namorado de Luana Piovani.



"Fui para esse lugar. Cheguei com uns amigos, lugar lotado e tinha um cara vendendo sorvete com vodca. Mandei um, mandei dois, mandei três, mandei muitos, fiquei louco", iniciou.

O evento era um ensaio de Carlinhos Brown com diversos artistas e blocos em uma única noite. Ao sair do local, encontrou Cristiano Ranger e duas mulheres: "Entrei no meio e peguei as duas pela mão, hoje seria assédio, segurei as duas pela mão e perguntei: 'Para onde vocês tão indo?' 'Não sei, para aonde você me levar'".





"Cheguei lá embaixo, o Cristiano Rangel parado e falou: 'Você vai para a minha casa, no Rio Vermelho'. Entrei no carro e fui com ele e com as duas gatas (...) "Acordo três horas da tarde, saio andando por aquele apartamento gigante. Dei de cara com o Cristiano, e falei: 'E aí, irmão, o que aconteceu?'. Ele falou: 'Você dormiu sentado no sofá, fiquei com as duas'", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko