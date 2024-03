Reprodução/Instagram Os apresentadores foram flagrados aos beijos

Na última terça-feira (19), Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram a primeira aparição pública como casal. Os dois foram flagrados aos beijos em um evento no Rio de Janeiro.



O casal esteve no SRE Trade Show - Super Rio Expofood, no Riocentro, e chegou de mãos dadas. O momento chamou a atenção de todos no local, mas eles optaram por não atender a imprensa e apenas posaram para as fotos. Para ver os dois aos beijos, clique aqui.

Ao colunista Lucas Pasin, de Splash, Ana Hickmann confirmou a relação e Edu Guedes afirmou: "Agradeço para quem sempre veio me perguntar, e pelo respeito".





Pouco depois, o casal anunciou o namoro no Instagram. "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveram na legenda.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko