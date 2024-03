Reprodução/Instagram O príncipe comentou sobre sua esposa durante um evento

Nesta terça-feira (19), Príncipe William visitou um projeto para moradores de rua em Sheffield, na Inglaterra, e comentou sobre a ausência de Kate Middleton. Ele esteve na conferência, onde a Princesa de Gales tem um trabalho voltado para crianças, mas sem a presença de sua esposa.



Ao ser questionado pelo CEO do Conselho da Cidade de Sheffield, Kate Joseph, sobre o trabalho, Príncipe William disse: "Essa é a área da minha esposa, ela precisa estar sentada aqui".

O comentário foi feito em meio a uma série de rumores sobre o "desaparecimento" de Kate Middleton. A Princesa de Gales foi vista pela última vez no dia 25 de dezembro e pouco depois passou por uma cirurgia abdominal.





Entretanto, a imprensa internacional publicou uma foto de Príncipe William e Kate Middleton saindo de um comércio no último sábado (16). Pelas imagens, é possível vê-la caminhando sorridente ao lado do marido. De acordo com espectadores, ela parecia "feliz, relaxada e saudável".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko