Divulgação O ex-ator da Globo foi contratado para a nova produção da emissora de Edir Macedo

Após viver Enzo em Terra e Paixão, última novela das nove da Globo, Rafael Gualandi foi convidado para interpretar Samarias, filho de Roboão (Heitor Martinez), em Reis, na Record.



De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a décima temporada da trama, intitulada A decadência, tem estreia prevista para 22 de abril. A nova produção da emissora de Edir Macedo mostrará a queda do rei Salomão (Guilherme Dellorto) e tem autoria de Cristiane Cardoso.

Em entrevista ao Encontro, ele contou mais detalhes de sua carreira artística: "Trabalhei em peças infantis, em festas, motorista de aplicativo, já fiz limpeza e higienização de estofados. Até recentemente (eu fazia)".





"A gente que trabalha como ator, a gente precisa viver, ter vivências para colocar em prática. Todas essas vivências me ajudam como ator", acrescentou.

Neste mês, Rafael Gualandi viralizou nas redes sociais ao compartilhar que usou sêmen de salmão em um tratamento para a pele . O procedimento ajuda no combate a flacidez e estimula o colágeno.

"Recebi um milhão de mensagens me zoando (...) Eu fiz pra estimular o colágeno, porque, como tenho uma rotina de atividades físicas muito intensa e percentual de gordura muito baixo, em média 6%, eu acabo ficando com a pele flácida. A minha bochecha, se você puxar, estica muito", explicou ao Gshow.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko