Reprodução/Globo Os participantes discutiram sobre uma atitude da sister

Nesta terça-feira (19), Davi Brito conversou com Isabelle Nogueira sobre as atitudes da sister após a última dinâmica do Sincerão do BBB 24. O motorista de aplicativo confessou que não ficou feliz com a forma como a modelo o respondeu.



"Aquela palavra que você utilizou comigo na cozinha, de 'perder o meu tempo' conversando sobre esse assunto com você, aquilo me doeu", contou Davi Brito. "Por que você não falou na hora?", questionou Isabelle Nogueira. "Escute... Isso era você que tinha que se tocar", disse o brother. "Mas eu nem lembrava", responde a sister.

"Você não se lembra não... você tem que se lembrar sim das coisas que você faz", afirmou o motorista de aplicativo. "Mas, às vezes, a gente esquece das coisas e tá tudo bem", acrescentou a modelo.

"Tá tudo bem, tá normal, mas às vezes eu acho que eu tenho que estar correndo atrás de você. Para falar: 'Isabelle, você tá mal?'", explicou Davi Brito. "Eu não gosto de preocupar as pessoas, ser inconveniente, perturbar as pessoas", respondeu Isabelle Nogueira.

"Você sempre quer impor, sempre quer falar. Não é assim, cara, não é assim. Ontem o que você fez na cozinha não se faz com ninguém", disparou o brother. "Eu não lembro... de verdade, porque você não me repreendeu? Não foi com a intenção de te machucar, desculpa, eu lhe peço desculpa de todo meu coração", esclareceu a sister.

"Posso concluir?", pediu o motorista de aplicativo. "Meu Deus você tá falando como se eu tivesse cometido um crime", rebateu a modelo "Posso falar? (...) Você quer me culpar por algo que você fez, por algo que você falou?", insistiu Davi Brito. "Meu deus, olha a forma como você tá falando comigo", alertou Isabelle Nogueira. "Da forma que você falou comigo, cada ação gera uma reação", concluiu o brother.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko