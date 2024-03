Reprodução A cantora esclareceu os rumores do fim de seu relacionamento com o atleta

Em junho de 2022, Shakira e Gerald Piqué anunciaram o fim do casamento após 11 anos juntos. O relacionamento chegou ao fim após o atleta manter um caso extra conjugal com Clara Chía. Quase dois anos depois, a cantora negou os rumores de que descobriu a pulada de cerca com um pote de geleia de morango.



Na época, o programa Socialité, da rede de TV espanhola Telecinco, relatou que Shakira notou que o produto estaria acabando mesmo quando ela não estava em casa. Vale ressaltar que ela era a única que o consumia.

Entretanto, a artista foi questionada sobre o assunto ao dar uma entrevista ao The Sunday Times e disparou: "Não é verdade". Ela não entrou em mais detalhes, mas seus fãs ficaram chocados com a revelação.





"Não me importo com a Shakira desmentindo a história do pote de geleia. Pra mim é verdade. E nada mais importa", publicou um dos usuários no Twitter/X. "Vou continuar acreditando na geleia porque me convém", comentou outro. "Como ela ousa acabar com essa fanfic icônica e mitológica? Decepcionado com a divah", disse outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko