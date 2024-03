Reprodução As sisters discutiram feio durante o confinamento do reality show

Nesta terça-feira (19), Leidy Elin foi ao Quarto Fade questionar se Beatriz Reis estava irritada com ela. A discussão entre elas se intensificou após a vendedora supostamente ter batido a porta na cara dela e Alane Dias entrar no meio do bate-boca.



"Bia, tá puta comigo? Porque você bateu a porta na minha cara. Não tô falando de amizade não, a Alane, ela fica falando que eu falei que a aliança acabou, foi de jogo. Quando eu falei que eu queria conversar com você, era pra falar isso. Que eu te admiro, que pra mim você vai fazer 3 milhões lá fora, que e acho foda o seu trabalho (...) No dia seguinte, você me tratou super normal. Você seguiu o jogo, segue o jogo, segue a amizade", disse a trancista.

"Eu falei que isso ia acontecer. É o meu jeito, vocês parecem que não aceitam o meu jeito desde o começo. Eu sempre falei, eu falei com a Alane no dia, quando a Any saiu. Eu sempre fui a patinho feio, era sempre só vocês três, todo mundo via isso", acrescentou.





Ao notar que Alane Dias entrou no cômodo do reality show da Globo, Beatriz Reis tentou incluí-la na conversa: "Eu tô falando de você". "Não, Bia, a Leidy não olha na minha cara mais", disparou a bailarina. "Ela que não olha, que já tá dois Sincerão me 'macetando' e nunca veio conversar comigo (...) Não é nenhuma santa. Igual ela falou também, que ela tem um ranço da Fernanda terrível, só que a terceira pessoa que ela quer que saia sou eu", concluiu a trancista.

"Eu tenho outras prioridades, eu falei isso ontem. Isso reflete muito a personalidade de alguém, um dia tu fala que eu sou seu top 5, no outro dia você não me olha?", questionou Alane Dias. "Nem tudo é sobre você, Alane, eu tô falando com a Bia e você tá se metendo (...) Quando eu falei que a aliança acabou, aliança em relação ao jogo", respondeu Leidy Elin.

"Aliança até de bom dia, né? Aliança de tudo (...) Tu quer as pessoas babando o teu ovo, Leidy? 'Ai, Leidy, por favor, ai, Leidy, olha pra mim", rebateu a bailarina. "Não quero que babe meu ovo. Pra mim, acabou a confusão, cortou, segue o jogo. Desde o momento que a pessoa fala que errou, você não tem humildade e pé no chão pra falar que errou. Porque quando a pessoa erra, a pessoa não chega no dia seguinte no ao vivo e joga uma farpa", disparou a trancista.

"É lógico que eu joguei a farpa, que amizade é essa? Eu fui atrás de ti pra falar contigo", explicou Alane Dias. "Não é desculpa verdadeira, se você joga uma farpa de noite não é desculpa verdadeira. Não é de verdade. Então você nunca me engoliu, você nunca gostou de mim", afirmou Leidy Elin.

