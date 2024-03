Divulgação O apresentador alfinetou seus adversários ao vivo

No último domingo (18), o programa Tá na Hora, apresentador por Christina Rocha e Marcão do Povo, estreou no SBT. O responsável pela atração provocou ao vivo o Cidade Alerta, comandado por Luiza Bacci, na Record, logo em sua estreia.

A programação da emissora de Silvio Santos mostrou Alexandre Negroni, condenado pelo homicídio de Isabella Nardoni, em uma festa de casamento no último fim de semana. A Record já havia noticiado o "saidinha", com imagens dele fora do evento, mas SBT se infiltrou na comemoração e conseguiu imagens exclusivas.



Christina Rocha e Marcão do Povo criticaram a saída temporária de detentos do regime semiaberto e exibiram imagens de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. "Tinha que ter progressão de pena coisa nenhuma, tinha que ser preso até o cara morrer. Não sei quem é pior, se é a Suzane [von Richthofen] ou o Alexandre... É um pior que o outro", disparou a apresentadora.





"Está com o selo de exclusivo porque é nosso, exclusivo do SBT. E não são imagens feitas na porta da festa, tá? São imagens feitas de dentro da festa", disparou sem citar o rival.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko