Reprodução A cantora lançou o novo álbum musical com dez músicas

Em comemoração aos 30 anos de carreira, Graça Cunha celebra a mulher no lançamento de seu novo álbum, A Graça Delas. A partir do dia 8 de março, quando é comemorado o Dia da Mulher, seus fãs poderão acompanhar o novo projeto: dez músicas exaltando a mulher de diferentes formas.



O novo trabalho da artista ainda conta com a parceria de diversos compositores e foi produzido por Dino Bariori. Uma das canções do álbum teve mais de 20 mil acessos em apenas dez dias no Spotify.



"Esse novo trabalho é mais que especial para mim, pois foi lançado nas plataformas digitais em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Essa data tem uma representatividade imensa para nós, mulheres. Até por isso que vem o nome A Graça Delas, pois fizemos um trocadilho por meio do meu nome para mostrar que todas as mulheres têm a sua graça. Quero muito que o público ouça e compartilhe esse trabalho nas plataformas", admitiu.



Atualmente, Graça Cunha é uma das juradas do Canta Comigo, na Record. Ela ganhou ainda mais notoriedade com sua participação em O Rei Leão – O Filme, em 2019. A cantora cantou Ciclo Sem Fim, música tema da obra, e ganhou quase 70 mil seguidores em seu perfil no Spotify. No mesmo projeto, ainda trabalhou como dubladora de Sarabi, mãe de Simba.



A artista foi responsável por dar voz em diversas canções, como Disney Club (1997-2002), Vila Esperança (1998-1999) Shurato (1998): "Quando estreou o Disney Club aqui no Brasil era um programa onde a trama focava no Comitê Revolucionário Ultra Jovem, o CRUJ. Daí eu gravei a música da personagem Malu. Já no Vila Esperança, cantei a música Atitude da personagem Nanda. E no Shurato fui a voz das músicas de abertura e encerramento. Esse universo faz parte da minha trajetória de carreira".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko