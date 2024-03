Reprodução O humorista estará na nova fase do programa

Após o desmonte do Morning Show, a Jovem Pan corre contra o tempo para reformular o programa por completo, incluindo cenário e elenco. E o primeiro reforço para a nova fase do matinal é a chegada de André Marinho, humorista que teve a coragem de chamar Jair Bolsonaro de "tchutchuca" ao vivo durante uma entrevista com o ex-presidente no Pânico. A estreia dele está prevista para abril.





O fato ocorreu em 2021, e Marinho pertencia ao elenco do programa de humor. Na ocasião, Bolsonaro ainda era presidente do Brasil e entrou ao vivo por uma chamada de vídeo, quando André Marinho resolveu provocá-lo, questionando se "rachador teria que ir para a cadeia", referindo-se ao caso das rachadinhas, que seus filhos estão envolvidos até o pescoço.

O inelegível se recusou a responder a pergunta e tentou desviar o rumo da entrevista. "Não tem mais conversa contigo", disse Bolsonaro, visivelmente constrangido, tentando silenciar o humorista.





E foi neste momento que Marinho subiu o tom. "Não tem? Então é isso, tigrão com humorista e tchutchuca com STF, não é, presidente? É impressionante", disse ele. Uma semana depois, ele deixou o elenco do Pânico e, consequentemente, a Jovem Pan.

André é conhecido na Internet por conta de suas imitações, sobretudo de figuras políticas. Um mês antes deste episódio com Bolsonaro, ele havia viralizado ao fazer uma paródia do encontro do inelegível com Michel Temer.

Curiosamente, o pai de André Marinho, Paulo Marinho, teve uma atuação importantíssima na campanha que ajudou a eleger Jair Bolsonaro. Ele emprestou sua casa para que o ex-presidente pudesse gravar os vídeos de seu programa eleitoral. Mas em 2020, toda a família Marinho se voltou contra Bolsonaro e deixou de apoiá-lo.

Em fevereiro de 2023, ele foi contratado para atuar na área de conteúdo jornalístico do Flow News. Um ano antes, estreou seu talk-cast André Marinho Show! no YouTube e lançou seu primeiro livro, intitulado O Brasil (Não) É Uma Piada. Em 2020, liderou a cobertura oficial da eleição norte-americana na Jovem Pan e dois anos antes, tornou-se residente-fundador do LIDE Futuro, movimento empresarial jovem do Rio de Janeiro.