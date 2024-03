Reprodução O ator rebateu os comentários homofóbicos que recebeu após assumir o relacionamento

No último sábado (16), Bruno Gadiol compartilhou em suas redes sociais um vídeo de Rômulo Marcato o pedindo em namoro. O cirurgião-dentista o surpreendeu com uma aliança de compromisso ao se ajoelhar no meio da plateia do show do cantor Jão. Pouco depois, o ex-ator de Malhação recebeu diversos ataques e comentários homofóbicos, e os alertou: "Homofobia é crime".



"Mas afinal, Bruno… você está namorando ou não? TÔ! Estou namorando esse menino lindo aí do vídeo que me deu uma aliança de surpresa em pleno show do Jão (...) Agora posso me declarar pra ele e dizer o quanto sou feliz por ser seu namorado (...) Meu amor, não vejo a hora de podermos ficar juntinhos todos os dias nos amando. A distância hoje é nossa barreira, mas de modo algum vai atrapalhar o nosso amor e união. Estou te esperando aqui em São Paulo. Você sabe, né? Te amo e vem logo!", declarou na publicação.

"Que pouca-vergonha, é o fim dos tempos, o certo virou errado e o errado virou certo", escreveu um dos usuários. "Meu Deus, é por isso que não casei até hoje, porque não tem homem de verdade mais", ironizou outro. "Falta de muita porrada", comentou outro.





Ao expor os comentários preconceituosos, Bruno Gadiol foi direto e reto: "No último sábado, eu postei um vídeo que eu estou sendo pedido em namoro pelo meu atual namorado e aqui estão alguns comentários que a gente recebeu".

"Realmente me choca ver a quantidade de pessoas ignorantes que se dizem cidadão de bem e que espalham um monte de ódio e raiva em nome de Deus. Eu me sinto completamente abençoado. Eu sei que a minha relação também está protegida e sendo cuidada por Ele (...) Eu queria lembrar também que homofobia é crime. A gente tá bem de olho, tá? É isso", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.