Após suas atitudes e comportamento no BBB 24 com Giovanna Pitel, Lucas Henrique sairá do confinamento com um novo status de relacionamento. O brother ainda não sabe o caos que provocou na vida de sua ex-esposa, Camila Moura, mas sua família ainda tem esperanças que os dois vão se reconciliar.



Para sua irmã, Carla Cristina, os dois podem se acertar após o fim do reality show da Globo. "Se for da vontade deles... Torço para que tudo se resolva e que Deus faça a vontade dele. Eu amo muito a Camila. Ninguém deixar de amar uma pessoa, por mais magoada que eu esteja", esclareceu à coluna Play, do Jornal O Globo.

Com a repercussão e aproximação de Lucas Henrique e Giovanna Pitel, a ex-esposa do capoeirista se sentiu traída e ainda revelou que não recebeu apoio dos familiares dele. Por outro lado, Carla Cristina rebateu e disse que foi ignorada pela ex-cunhada quando tentou entrar em contato.





Camila Moura conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, enquanto Lucas Henrique, que está confinado há mais de 70 dias no programa, ainda não atingiu a marca de 190 mil. "Não imaginava. Ele chegou bem longe, estou feliz por ele", admitiu a irmã.

