Reprodução/Instagram A atriz revelou mais detalhes de como lida com a obesidade

Fabiana Karla é constantemente alvo de críticas e julgamento por conta do seu corpo. A atriz, que usa as redes sociais para falar sobre autoestima e incentiva outras mulheres a se aceitaram, explicou que "escolheu" viver com a obesidade. Ela optou por buscar ferramentas para enfrentar a doença, caracterizada pelo excesso de gordura corporal prejudicial à saúde, para não precisar recorrer à cirurgia bariátrica.

"Eu tenho uma doença crônica e recorrente, que é a obesidade, e que eu escolhi viver dessa forma, buscando ferramentas que eu não precisasse fazer uma cirurgia de estômago... Em minha família tem muita gente que já fez [bariátrica], mas eu não me sinto apta, até porque não tenho a compulsão, mas é uma coisa que eu vou ter que lidar para sempre", disse ao podcast Diaz On.

"As pessoas têm que entender que a gente não pode relacionar [obesidade] com relaxamento, desleixo, tem várias coisas (...) Mas o fato de eu não ter sofrido [bullying] não quer dizer que não esteja ao meu redor", acrescentou.





"Eu fui acarinhada no lugar que eu nasci, meu pai sempre dizendo que eu era linda, o primeiro homem da vida que eu conheci é meu pai, e ele dizia que eu era linda. A importância da rede de apoio. As palavras têm poder", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko